Бахтадзе: В рамках структурных реформ, количество министерств уменьшится с 14 до 11

18.06.2018 14:04 В рамках запланированных нами структурных реформ, количество министерств, входящих в состав правительства уменьшится с 14 до 11, — об этом заявил кандидат в премьер-министры Грузии Мамука Бахтадзе.



По словам Мамуки Бахтадзе, в ближайшие дни парламент Грузии должен вынести вотум доверия новому правительству и его программе, главный принцип которой – концепция малого по размеру правительства, что подразумевает гибкую и эффективную правительственную структуру, уменьшенное количество правительства во всей экономике.



«В рамках запланированных нами структурных реформ, количество министерств, входящих в состав правительства уменьшится с 14 до 11. Эта реформа, которая является частью правительственно программы, и должна быть выполнена немедленно, нуждается в законодательных изменениях, на что понадобится соответствующее время и процедуры. Объявление вотума доверия нам, к сожалению, не успеется в установленные законом сроки. Соответственно, мы получаем положение, когда завтра мы должны предстать перед парламентом с существующей сегодня структурой и формальным составом кабинета министров, часть которого больше не будет членом нового кабинета. Приблизительно, через 2-3 недели, когда осуществятся законодательные и кадровые изменения, завершатся консультации в парламенте, эту процедуру — рассмотрения в комитетах, фракциях и на пленарном заседании мы должны заново пройти вместе с уже обновленным кабинетом министров», — заявил Мамука Бахтадзе.



Вместе с тем, Мамука Бахтадзе сегодня не назвал новый состав кабинета министров и лишь отметил, что в правительстве будет несколько новых лиц.















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