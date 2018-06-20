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Парламент Грузии выразил доверие правительству во главе с премьер-министром Мамукой Бахтадзе
20.06.2018 21:17
Парламент Грузии выразил доверие составу правительства и правительственной программе «Свобода, быстрое развитие, благосостояние».
За — проголосовали 99 депутатов, против — 6 депутатов.
Состав утвержденного правительства:
Премьер-министр Грузии — Мамука Бахтадзе;
министр экономики и устойчивого развития — Георгий Черкезишвили;
министр иностранных дел — Давид Залкалиани;
министр внутренних дел — Георгий Гахария;
министр финансов — Николоз Гагуа;
министр образования и науки — Михаил Чкуасели;
министр труда, здравоохранения и социальной защиты — Давид Сергеенко;
министр по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, беженцев и расселению — Созар Субари;
министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства — Леван Давиташвили;
министр регионального развития и инфраструктуры — Майя Цкитишвили;
министр культуры и спорта — Михаил Гиоргадзе;
министр обороны — Леван Изория;
министр юстиции — Тея Цулукиани;
министр по исполнению наказаний и пробации — Каха Кахишвили;
государственный министр по примирению и гражданскому равноправию — Кетеван Цихелашвили.
Кроме того, как заявил премьер-министр Мамука Бахтадзе, приблизительно через три недели будет готова концепция малого правительства. В результате структурных изменений количество министерств будет сокращено с 14 до 11. После осуществления этих изменений, парламенту придется вновь выразить доверие правительству. На этом этапе уже известно, что в составе правительства сменятся министры финансов, экономики и иностранных дел.
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