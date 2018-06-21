ЕСПЧ направил правительству Грузии вопросы по делу о похищении Афгана Мухтарлы - адвокат

21.06.2018 13:37 У государства Грузия есть срок почти в один месяц, чтобы ответить на вопросы Европейского суда по делу Афгана Мухтарлы, — об этом заявил адвокат Афгана Мухтарлы Арчил Чопикашвили.



По словам адвоката, 31 июня министерство юстиции Грузии должно ответить на восемь вопросов Европейского суда.



«Вопросы в основном касаются факта похищения азербайджанского журналиста и суд интересуется, произошло ли похищение, и имело ли место нарушение свободы и права на выражение, было ли нарушено право на пользование правовыми возможностями, а также случилось ли фактическое выдворение из страны», — отметил адвокат.



По словам адвоката, адресатами вопросов Европейского суда, кроме грузинской стороны, является и Азербайджан, к которому у суда есть шесть вопросов и тот же срок на ответы.



«Грузии направлены 8 вопросов, Азербайджану – 6. Думаю, что ответ на вопросы даст суду больше возможностей установить факты и существование тех нарушений, которые имели место в отношении азербайджанского журналиста. У государств для ответов есть срок до 30 июля. После данных ответов у стороны-истца будет возможность представить письменные комментарии в связи с ответами государства. Очень хороший факт, что по делу быстро началась коммуникация, делу присвоили приоритет. Мы надеемся, что механизм Европарламента будет тем средством, с помощью которого интересы азербайджанского журналиста будут восстановлены», — заявил адвокат.



По его словам, государство не сможет игнорировать те вопросы, которые задает Европейский суд, и те акты, которые оспаривает Мухтарлы.



29 мая 2019 года интересы Афгана Мухтарлы и его супруги Лейлы Мустафаевой в Европейском суде будут защищать юристы «42-ой статьи конституции» Арчил Чопикашвили и Николоз Легашвили.



Параллельно, процесс расследования по делу Мухтарлы проходит и в Грузии.















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