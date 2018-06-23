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Джаши: Государственный секретарь будет неполитической должностью


23.06.2018   12:47
Председатель комитета по образованию, науке и культуре Мариам Джаши заявила, что государственный секретарь будет неполитической должностью. Мариам Джаши заявила об этом журналистам в офисе «Грузинской мечты», где ведутся консультации по структурным изменениям в грузинском правительстве.

По её словам, рассматривается возможность, чтобы в рамках всех министерств была бы неполитическая позиция, в направлении государственных секретарей.

«Госсекретарь будет неполитической должностью, он менеджером портфолио конкретной отрасли, который несмотря на политические процессы и изменения, останется ведущим менеджером в отрасли. На первом этапе, если позиции будут согласованы, часть общего пакета будет определяться портфолио государственного министра», — заявила Мариам Джаши.

Сегодня стало известно, что в рамках правительственных изменений, было высказано мнение о создании должности госсекретаря.






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