Джаши: Государственный секретарь будет неполитической должностью

23.06.2018 12:47 Председатель комитета по образованию, науке и культуре Мариам Джаши заявила, что государственный секретарь будет неполитической должностью. Мариам Джаши заявила об этом журналистам в офисе «Грузинской мечты», где ведутся консультации по структурным изменениям в грузинском правительстве.



По её словам, рассматривается возможность, чтобы в рамках всех министерств была бы неполитическая позиция, в направлении государственных секретарей.



«Госсекретарь будет неполитической должностью, он менеджером портфолио конкретной отрасли, который несмотря на политические процессы и изменения, останется ведущим менеджером в отрасли. На первом этапе, если позиции будут согласованы, часть общего пакета будет определяться портфолио государственного министра», — заявила Мариам Джаши.



Сегодня стало известно, что в рамках правительственных изменений, было высказано мнение о создании должности госсекретаря.















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