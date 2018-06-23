Саакашвили предлагает Грузии новую форму управления страной

23.06.2018 22:36 Третий президент Грузии Михеил Саакашвили выступил с беспрецедентной инициативой. Политик предлагает внедрить в Грузии модель прямой народной демократии, функционирующей с помощью современных технологий. О новой концепции Саакашвили рассказал в видеообращении на своей фейсбук-странице.

По сути, Саакашвили предлагает создать электронную платформу, похожую на различные социальные сети. С помощью этой платформы каждый гражданин, достигший совершеннолетнего возраста, сможет напрямую влиять на политические процессы.



«Почти каждый из нас зарегистрирован в социальных сетях. Грузинский фейсбук – это почти 1, 2 миллиона человек. Более того, большая часть молодежи вообще не заходит на фейсбук, поскольку существуют десятки новых способов общения с друг другом и без фейсбука. Телевидение безнадежно устаревает, и все в мире меняется. Если мы можем общаться друг с другом в этом пространстве, почему мы не можем принимать политические решения в этом же пространстве!?» Мы должны создать такую систему, когда человек, обманувший кого-то или допустивший ошибку, будь то парламентарий, олигарх или Саакашвили, смог бы исправить свою ошибку в ту же секунду», — сказал Саакашвили.



Политик пояснил, что с помощью новой платформы граждане Грузии напрямую смогли бы влиять на работу парламента – инициировать, отзывать и поддерживать те или иные законы. «Не Беселия, не Кобахидзе, не Гоциридзе, ни Мелия и не Бокерия, а любой гражданин Грузии», — добавил он.



Кроме того, посредством платформы, концепцию которой предлагает политик, граждане смогут отправить в отставку министров, глав различных ведомств и других высокопоставленных чиновников. «Любое должностное лицо должно быть снято, и любой орган будет распущен, если будет собрано достаточное количество голосов», — пояснил Саакашвили.



Политик учел и тех граждан, у которых нет компьютеров или смартфонов. По его словам, они смогут воспользоваться платформой «прямой народной демократии» с помощью электронных удостоверений личности (ID-карты).



«Человек может сказать, что он не зарегистрирован на фейсбуке, или то, что он не умеет пользоваться смартфоном или компьютером. Возникает вопрос: как же тогда он должен принимать решения? Очень просто. ID-карты есть у всех. Допустим, мы говорим о пожилом пенсионере, который не умеет пользоваться и у него просто нет ничего из этого. Он просто придет вместе со своей ID-картой к терминалу, или на почту, где ему помогут сотрудники, или в Дом юстиции и скажет, к примеру: «Детка, я хочу, чтобы моя пенсия увеличилась на столько-то лари»», — заявил он.

Саакашвили обещал, что, в случае прихода к власти в Грузии основанной им партии «Единое национальное движение», его инициатива будет воплощена в жизнь.



«Это прямая народная демократия, все важные решения народ будет принимать сам. Вы сами решите, кто должен быть генеральным прокурором, кто должен быть министром юстиции, какая у кого должна быть зарплата и должен ли строится многоэтажный дом в парке – все это вы решите сами… Грузия станет новатором во всем этом», — заключил он.















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