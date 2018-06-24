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Кобахидзе: Консультации по реорганизации правительства завершены
24.06.2018 13:30
По заявлению председателя парламента Ираклия Кобахидзе, консультации по реорганизации правительства завершены. По словам Кобахидзе, премьер-министр и парламентское большинство достигли согласия по принципиальным вопросам.
«Вместе с премьер-министром мы обсудили ключевые принципы реорганизации правительства. Мы договорились на уровне принципов, и на этой основе премьер-министр представит свой план по реорганизации правительства», — заявил Ираклий Кобахидзе в беседе с Первым каналом.
Премьер-министр Мамука Бахтадзе в течение трех дней провел серию консультаций с парламентским большинством. Последняя встреча, проходившая в офисе партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия», завершилась вчера поздним вечером.
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