На заседании комиссии НАТО-Грузия рассматривают пятилетний план развития Службы по управлению чрезвычайными ситуациями

25.06.2018 17:36 Сегодня в Брюсселе, на заседании комиссии НАТО-Грузия рассматривают вопросы инициативы по управлению кризисами, гражданской безопасности и тотальной обороны, которые входят в существенный пакет НАТО-Грузия (SNGP).



В ходе заседания комиссии речь пойдет о новой системе гражданской безопасности, сформированной в результате правительственных изменений в прошлом году.



Главная тема обсуждения — пятилетний стратегический план развития Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.



Участие в заседании комиссии НАТО-Грузия в штаб-квартире НАТО принимают заместитель главы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Шалва Хуцишвили и глава управления международных отношений Шалва Квинихидзе.















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