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На заседании комиссии НАТО-Грузия рассматривают пятилетний план развития Службы по управлению чрезвычайными ситуациями
25.06.2018 17:36
Сегодня в Брюсселе, на заседании комиссии НАТО-Грузия рассматривают вопросы инициативы по управлению кризисами, гражданской безопасности и тотальной обороны, которые входят в существенный пакет НАТО-Грузия (SNGP).
В ходе заседания комиссии речь пойдет о новой системе гражданской безопасности, сформированной в результате правительственных изменений в прошлом году.
Главная тема обсуждения — пятилетний стратегический план развития Службы по управлению чрезвычайными ситуациями.
Участие в заседании комиссии НАТО-Грузия в штаб-квартире НАТО принимают заместитель главы Службы по управлению чрезвычайными ситуациями Шалва Хуцишвили и глава управления международных отношений Шалва Квинихидзе.
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