Высланный из России грузинский дипломат ждет рабочей аккредитации Украины

27.06.2018 15:04 Грузинский дипломат, высланный из России в статусе "персоны нон грата", ждет рабочей аккредитации из Министерства иностранных дел Украины.



Имеется в виду Ираклий Азнаурашвили, которого Российская Федерация вернула в Грузию после того, как официальный Тбилиси присоединился к протесту Запада, и принял решение о высылке из страны одного российского дипломата.



По распространенной информации, МИД Украины отказал грузинскому дипломату в аккредитации, а причиной стало пересечение границы России в паспорте.



Между тем, по пояснению посла Грузии в Украине Гелы Думбадзе, Азнаурашвили не получал отказа, и посольство ждет получения аккредитации в двухнедельный срок.



"Проблемы у Ираклия Азнаурашвили не создавались, мы отправили его документацию на аккредитацию. По традиции украинская сторона оставляет 2-3 недели на выдачу аккредитации. Мы находимся в фазе ожидания. Отказ в дипломатии означает либо отправление письма, либо звонок, что они отказывают в аккредитации, но подобное в посольство не поступало"- заявил посол Грузии в Украине Гела Думбадзе.

















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