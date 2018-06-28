Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Кобахидзе: Россия вновь остается огромным вызовом для национальной независимости Грузии


28.06.2018   11:30
Россия вновь остается огромным вызовом для национальной независимости Грузии, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на организованном Американским советом по внешней политике мероприятии в Вашингтоне.

Как отметил Кобахидзе, Россия никогда не пыталась предпринять ответные шаги для сокращения проблем в плане безопасности на оккупированных территориях Грузии.

«Россия вновь остается огромным вызовом для национальной независимости Грузии и, несмотря на конструктивный и прагматичный подход Грузии к отношениям, Россия никогда не пыталась предпринять ответные шаги для того, чтобы сократились проблемы в плане безопасности на оккупированных территориях Грузии. Мы видим, что гибнут невинные граждане и в последнее время ясным примером этого является насильственное лишение жизни Арчила Татунашвили в Цхинвали, в руках марионеточного режима», - заявил Ираклий Кобахидзе.

Председатель парламента Грузии вместе с председателями парламентов Украины, Молдовы, Литвы и Польши выступил на конференции «Российский реваншизм – откровенная дискуссия с председателями парламентов четырех европейских стран». По заявлению председателя грузинского парламента, страны объединяют те общие вызовы, устранить которые не удается на протяжении почти трех десятилетий со дня признания независимости.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Грузинские птицеводы недовольны инициативами премьер-министра
Компания «Альфа» стала безусловным лидером на рынке автострахования в Грузии
Стали известны вероятные кандидаты в министры финансов и экономики
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Уголовное дело не прекращается, если нет официального подтверждения смерти человека - Субари
Абхазы с русскими сорвали встречу в Гали
Бахтадзе: Мы вернемся туда, где нам надлежит быть
В Гали проходит очередная встреча в рамках механизма по превенции инцидентов и реагированию на них
Стали известны фигуранты «списка Татунашвили — Отхозория»
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
США поддерживают Грузию законодательными актами и оборонной техникой
Кобахидзе: Инициированный в конгрессе США двухпартийный законопроект в поддержку Грузии является значительнейшим историческим документом
Бахтадзе: Наше сердечное желание обязательно исполнится, мы вернемся туда, где нам надлежит быть
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна