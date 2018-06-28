Кобахидзе: Россия вновь остается огромным вызовом для национальной независимости Грузии

28.06.2018 11:30 Россия вновь остается огромным вызовом для национальной независимости Грузии, - об этом заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе, выступая с речью на организованном Американским советом по внешней политике мероприятии в Вашингтоне.



Как отметил Кобахидзе, Россия никогда не пыталась предпринять ответные шаги для сокращения проблем в плане безопасности на оккупированных территориях Грузии.



«Россия вновь остается огромным вызовом для национальной независимости Грузии и, несмотря на конструктивный и прагматичный подход Грузии к отношениям, Россия никогда не пыталась предпринять ответные шаги для того, чтобы сократились проблемы в плане безопасности на оккупированных территориях Грузии. Мы видим, что гибнут невинные граждане и в последнее время ясным примером этого является насильственное лишение жизни Арчила Татунашвили в Цхинвали, в руках марионеточного режима», - заявил Ираклий Кобахидзе.



Председатель парламента Грузии вместе с председателями парламентов Украины, Молдовы, Литвы и Польши выступил на конференции «Российский реваншизм – откровенная дискуссия с председателями парламентов четырех европейских стран». По заявлению председателя грузинского парламента, страны объединяют те общие вызовы, устранить которые не удается на протяжении почти трех десятилетий со дня признания независимости.















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