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Суд признал Михаила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили
28.06.2018 18:06
Тбилисский городской суд признал бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили виновным по делу об избиении депутата Валерия Гелашвили. Обвинительный приговор Саакашвили судьей был вынесен некоторое время назад.
По решению судьи, экс-президент Грузии приговорен к 6-ти годам лишения свободы. Михеил Саакашвили также лишен на 2 года и 3 месяца права занимать должности.
Напомним, что по делу о произошедшем в 2005 году вооруженном нападении на депутата парламента Грузии Валерия Гелашвили и его избиении, бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обвиняется в превышении служебных обязанностей с применением насилия и организации умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Вместе с ним по этому делу к ответственности привлечены бывший глава МВД Иване Мерабишвили, бывший начальник Специального оперативного департамента Эрекле Кодуа и бывший руководитель управления этого же департамента Гия Сирадзе. В отношении Мерабишвили, Кодуа и Сирадзе по упомянутому делу вынесены обвинительные приговоры. В частности, судом в качестве наказания для Иване Мерабишвили избрано лишение свободы сроком на 6 лет и 9 месяцев, для Эрекле Кодуа и Гии Сирадзе – сроком на 9 лет.
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