Саакашвили требует вернуть ему грузинское гражданство

02.07.2018 14:34 Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к действующему президенту Георгию Маргвелашвили с требованием вернуть ему грузинское гражданство.



В эфире телекомпании «Рустави-2» Саакашвили заявил, что ему должно быть предоставлено право вернуться в страну для участия в президентских выборах. По его словам, в процессе лишения его гражданства были зафиксированы нарушения.



«Маргвелашвили – абсолютный трус, потому что, в первую очередь, он отнял у меня гражданство. Если у него есть элементарное мужество, если в нем есть хоть капля человеческого, пусть вернет мне грузинское гражданство», — заявил Саакашвили.



Он также заявил, что между ним и грузинским народом никогда не будет никаких «фильтров».



«Пусть подвинутся все. У меня нет ничего, кроме чистых рук и моей репутации. Впустите меня в Грузию, и я покажу вам, кого боится правительство и кем будут пугать народ», — сказал третий президент Грузии.



Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, после завершения своего второго президентского срока. Он проживал в США, затем был приглашен на работу в Украину, где получил гражданство. В 2015 году Саакашвили подал в отставку с поста губернатора Одесской области и с тех пор возглавляет оппозиционную украинскую партию «Движение новых сил». В феврале 2018 года Саакашвили был депортирован из Киева в Варшаву. В настоящее время он находится в Голландии, на родине своей супруги. Он получил вид на жительство и право на работу в Евросоюзе и заявляет, что из Европы намерен «продолжать бороться с правлением олигархов в Украине и в Грузии».



За последний год в Грузии Саакашвили был осужден дважды. В январе 2018 года он заочно получил 3 года тюрьмы в связи с помилованием осужденных за убийство сотрудника «Объединенного банка Грузии» Сандро Гиргвлиани. Решение суда по данному дело вызвало критику со стороны оппозиции, а также действующего президента Грузии Георгия Маргвелашвили. Они указывали на норму конституции, которая определяет право президента на помилование в числе его эксклюзивных полномочий.



Кроме того, 28 июня Тбилисский городской суд признал экс-президента виновным по делу об избиении в 2005 году депутата парламента Валерия Гелашвили и заочно приговорил к шести годам лишения свободы.



На рассмотрении в Тбилисском городском суде находятся еще два дела — о растрате около 5 миллионов долларов государственных средств на личные нужды и о превышении служебных полномочий в деле о разгоне акции 7 ноября 2007 года.



Сам Саакашвили считает, что суд «получил заказ» от миллиардера и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили. По его словам, Иванишвили таким образом хочет устранить своего главного политического оппонента.



«Я связан с избиением Гелашвили, также как связан с убийством Кеннеди, убийством Троцкого и расправой с Калигулой. Эти процессы невозможно назвать законными. Связи всего этого с законом точно такие же, как мои связи с исследованием на Марсе. Это обыкновенная клоунада», — заявил Саакашвили на следующий день после вынесения вердикта.



Экс-президент также напомнил о других уголовных делах, начатых в его отношении после смены власти в 2012 году. «Вспомните «дело костюмов», вспомните позорное дело о президентском помиловании, над которым все смеялись», — сказал он.

Саакашвили также сообщил, что в качестве главного свидетеля по делу об избиении Гелашвили проходила лидер партии «Демократическое движение» Нино Бурджанадзе. По его словам, это прямо подтверждает то, что решение суда входит в интересы не только Иванишвили, но и российского президента Владимира Путина.



«Теперь на основании показаний Бурджанадзе меня осудили на шесть лет. Единственное, чего хочет Иванишвили, так это того, чтобы я не вернулся в Грузию. Он сделал все для того, чтобы я, как создатель современного грузинского государства, не вернулся в Грузию… В Грузии Иванишвили с одной стороны, выполняет заказы, которые публично высказал Путин, а с другой стороны, пытается продолжить грабеж грузинского народа», — заявил Саакашвили.















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