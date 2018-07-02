Мэрия Тбилиси готовит транспортный генплан

02.07.2018 15:42 В столице остро стоит проблема с точки зрения экологического положения, загрязнения воздуха, — об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе, который принял участие в конференции под названием «Строительство консенсуса об оценке периодического технического инспектирования пригодности автотранспортных средств для дороги».



По словам Каладзе, все исследования по части экологической ситуации являются критичными.



«Мы провели исследование, которое планируем представить и показать обществу, в какой среде мы живем. Думаю, если не будет определенных реформ, невозможно исправить существующее положение. Важны роль и участие каждого из нас в этом процессе, чтобы все мы изменили сегодняшнюю экологическую ситуацию», — заявил Каха Каладзе.



По словам мэра Тбилиси, желтые автобусы и микроавтобусы находятся в критическом положении.



«Желтые автобусы ("Богданы" - ред.) исчерпали все возможные ресурсы, однако идет их обновление. Если мы ограничим сегодня и не выведем их [на рейс], людям ведь нужно передвигаться. Что касается микроавтобусов, сегодня они перевозят больше всех пассажиров. И здесь тяжелое положение. 90 процентов в очень плохом состоянии. Думаю, они исчерпали ресурсы.



До сегодняшнего дня у столицы не было транспортного мастерплана. Мы получили грант от Европейского банка реконструкции и развития и начали исследование, которое проводит компания «Систра». Очень скоро у нас будет полная картина, каким должен быть общественный транспорт, какими должны быть линии, в каких направлениях, нужны ли нам вообще т.н. желтые маршрутки и так далее. Когда у нас будет это исследование, потом очень просто будет принимать решения», — заявил Каха Каладзе.















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