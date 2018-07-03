Следственная комиссия приняла рекомендацию о начале преследования в отношении Михаила Каландия

03.07.2018 13:30 Временная следственная комиссия по изучению дела об убийстве двух подростков на улице Хорава в Тбилиси поддержала рекомендацию члена "Европейской Грузии" Серги Капанадзе, согласно которой против одного из фигурантов дела, М.К. следует начать уголовное преследование.



Рекомендацию поддержали 8 членов комиссии, 6 были против, а один воздержался от участия в голосовании.



Согласно первой рекомендации, временная комиссия по изучению факта убийства двух подростков в результате преступления, происшедшего 1 декабря 2017 года в Тбилиси, на улице Хорава, со ссылкой на материалы дела, а также на объяснение, полученное со стороны ответственных должностных лиц МВД и прокуратуры Кахабера Сирадзе и Звиада Пхакадзе, соответственно статье 66 регламента парламента Грузии обращается с рекомендацией к Министерству внутренних дел, немедленно начать расследование по факту ранения Г.М. холодным оружием, а также провести соответствующие оперативно-розыскные и следственные мероприятия для идентификации лица, совершившего преступление.



Вторая рекомендация сформирована в следующей редакции: временная комиссия по изучению факта убийства двух подростков в результате преступления, происшедшего в Тбилиси, на улице Хорава 1 декабря 2017 года, на базе материалов дела, а также со ссылкой на объяснение, полученное со стороны ответственных должностных лиц МВД и прокуратуры Кахабера Сирадзе и Звиада Пхакадзе, соответственно 66-й статье регламента парламента Грузии обращается с рекомендацией к Главной прокуратуре Грузии, начать уголовное преследование в отношении М.К. по факту соучастия в групповом предумышленном убийстве несовершеннолетнего Давида Саралидзе, преступление, предусмотренное по подпунктам "б" и "е" статьи 109 Уголовного кодекса Грузии.



Правовые аргументы о рекомендациях представил секретарь комиссии Отар Кахидзе, после чего он ответил на вопросы членов комиссии.



Состоялась дискуссия в связи с рекомендациями. Члены временной следственной комиссии из парламентского большинства и парламентского меньшинства выразили свои мнения в связи с рекомендациями.



После рассмотрения состоялось голосование, и временная следственная комиссия приняла обе рекомендации. Первую рекомендацию поддержали 10 членов комиссии, 1 был против, 4 воздержались. Вторую рекомендацию поддержали 8 членов комиссии, 6 были против, 1 член комиссии воздержался.



На сегодняшнем заседании комиссия заслушала официальное объяснение нескольких лиц. Первым был опрошен свидетель Звиад Куправа.



Звиад Куправа ознакомил членов комиссии с имеющейся у него информацией в связи с фактом, происшедшим 1 декабря. Он говорил об участниках дела, фактических обстоятельствах, и других вопросах. Звиад Куправа ответил на вопросы членов комиссии.



Сегодня же временная следственная комиссия заслушала объяснения начальника департамента полиции Тбилиси МВД Шалвы Бедоидзе, начальника управления департамента детективов полиции Тбилиси МВД Иосифа Сигуа, и помощника-следователя первого отделения департамента детективов полиции Тбилиси МВД Ираклия Пипия.



Представители Министерства внутренних дел ответили на вопросы членов комиссии, и проинформировали о проведенных следственных действиях.



Опрос представителей Министерства внутренних дел будет продолжен на завтрашнем заседании комиссии, которое начнется в 15:00 часов.



Члены комиссии поддержали оформление контракта между парламентом и Центром общественного здравоохранения, на основании чего представители организации помогут членам временной следственной комиссии в проведении дознания несовершеннолетних. Для того чтобы сделать конкретные шаги в связи с этим, комиссия обратится к начальнику аппарата парламента, и совету казначейства парламента.

















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