Грузия ожидает от саммита НАТО признания прогресса в контексте политики открытых дверей

10.07.2018 23:14 Решено, что 12 июля в НАТО, на высшем уровне, на уровне руководителей государства будет встреча с Грузией и Украиной, - об этом заявил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



По его словам, основной темой встречи будет сотрудничество с Грузией и Украиной в сфере безопасности и обороны.



«Очень важно, что впервые в истории отношений НАТО и Грузии у нас будет встреча такого типа. На этой встрече мы будем говорить как о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны, так и обо всех направлениях интеграции в НАТО, вопросах безопасности на Черном море, а также используем этот формат в обсуждении вопросов, связанных с проблематикой грузино-российского конфликта. Кроме того, мы ожидаем значительного прогресса – впервые в истории отношений НАТО и Грузии в формате НАТО будет обсуждение конкретной тематики, в частности, вопросов безопасности Черного моря», - заявил Залкалиани.

По словам министра, саммит НАТО будет еще одним шагом вперед с точки зрения интеграции Грузии в НАТО.



«Также мы ожидаем, что прогресс Грузии будет признан в контексте политики открытых дверей. Исходя из этого, все наши ожидания по трем направлениям, о которых мы неоднократно заявляли до саммита НАТО, можно сказать, достигнуты и мы думаем, саммит НАТО в Брюсселе будет еще одним шагом вперед с точки зрения интеграции Грузии в НАТО», - заявил Залкалиани.



На вопрос, будет ли отмечен вопрос Грузии в коммюнике, Залкалиани предполагает, что в этом направлении будет осязаемый результат.



«Работа идет, это рабочий процесс и со стороны наших партнеров очень активная включенность. Мы предполагаем, что в этом направлении у нас будет осязаемый результат», - заявил Залкалиани.















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