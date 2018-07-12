Мамука Бахтадзе назвал обновленный состав правительства

12.07.2018 09:49 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал обновленный состав правительства.



В нем будут три новых министра. Часть министров сохраняет должности:



Министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Батиашвили;



Экономики и устойчивого развития – Георгий Кобулия;



Министр финансов – Иванэ Мачавариани;



Министр регионального развития и инфраструктуры – Майя Цкитишвили;



Министр окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили,



Министр иностранных дел Давид Залкалиани;



Министр внутренних дел – Георгий Гахария;



Министр юстиции – Тея Цулукиани;



Министр обороны – Леван Изория;



Министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Давид Сергеенко;



Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства – Кетеван Цихелашвили.



После структурных изменений, в составе правительства будет 10 министерств и аппарат государственного министра.















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