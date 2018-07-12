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Мамука Бахтадзе назвал обновленный состав правительства


12.07.2018   09:49
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал обновленный состав правительства.

В нем будут три новых министра. Часть министров сохраняет должности:

Министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Батиашвили;

Экономики и устойчивого развития – Георгий Кобулия;

Министр финансов – Иванэ Мачавариани;

Министр регионального развития и инфраструктуры – Майя Цкитишвили;

Министр окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили,

Министр иностранных дел Давид Залкалиани;

Министр внутренних дел – Георгий Гахария;

Министр юстиции – Тея Цулукиани;

Министр обороны – Леван Изория;

Министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Давид Сергеенко;

Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства – Кетеван Цихелашвили.

После структурных изменений, в составе правительства будет 10 министерств и аппарат государственного министра.






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