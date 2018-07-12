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Столтеннберг: Мы продолжим подготовку Грузии к членству в НАТО


12.07.2018   15:46
Мы продолжим подготовку Грузии к членству, - об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.
По его же оценке, Грузия – один из значительнейших партнеров НАТО.

«10 лет прошло после первого заседания комиссии Грузия-НАТО. В течение этого периода наше сотрудничество стало возрастающе тесным. Отношения НАТО с Грузией уникальны. Грузия – один из значительнейших партнеров НАТО.

Мы благодарны Грузии за вклад, внесенный в миссию в Афганистане и за те жертвы, принесенные грузинским народом ради нашей общей безопасности. Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО.

Лидеры альянса подтвердили это вчера. Мы продолжим подготовку Грузии к членству [в НАТО]. Существенный пакет Грузия-НАТО способствует реформам в оборонной сфере. Также мы благодарим за тот вклад, который вы вносите в обеспечение стабильности в Черноморском регионе. Это стратегический регион, где мы увеличиваем наше сотрудничество. НАТО поддерживает территориальную целостность Грузии, что охватывает Абхазию и Южную Осетию. Также поздравляем с тем, что вами выполняется требование НАТО в связи с расходами 2% ВВП на оборону», - заявил Столтенберг.






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