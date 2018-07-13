Каждый мой день начинается с мыслей об Абхазии и так заканчивается каждый вечер - Бахтадзе

13.07.2018 22:30 Моя семья имеет прямую связь с Очамчире и той болью, которая в сердце каждого Грузина, — об этом премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил на встрече с фракцией «Патриоты Грузии», отвечая на вопрос депутата Ады Маршания.



Премьер отметил, что именно страна на европейский лад является важной предпосылкой, которая позволит вернуть абхазских и осетинских сограждан.



«Именно поэтому я говорю, что главным приоритетом моей жизни является образование и молодежь, так как именно образованная Грузия и экономика такого типа, о которой мы говорим, являются единственным правильным путем и безальтернативным предложением для наших абхазских и осетинских граждан. Каждый мой день начинается с мыслей об Абхазии и так заканчивается каждый вечер. Что касается моей связи и эмоционального отношения ко всему этому, я хочу сказать вам, что моя семья имеет прямую связь с Очамчире и той болью, которая в сердце каждого Грузина.



Именно исходя из этого я говорю, что это — мой жизненный приоритет. Мы должны хорошо понимать, перед какими мы стоим вызовами и реальностью и не должны быть оторванными от реальности, но я и та политическая команда, которую, я представляю, глубоко убеждены в том, что именно страна на европейский лад является той важной предпосылкой, которая позволит нам вернуть наших абхазских и осетинских братьев и строить единую, сильную, европейскую страну», — заявил Мамука Бахтадзе.



Премьер говорил о нескольких программах в этом направлении.



«Что касается наших активностей, конечно, мы должны быть более активными, однако я не могу не упомянуть некоторые важные программы, которые реализуются именно по инициативе нашего правительства. Прежде всего, следует отметить программу «Шаг к лучшему будущему», которая позволит нам поделиться с нашими абхазскими и осетинскими гражданами теми благами, которые нам дали очень важные международные соглашения, свободная торговля и визалиберализация с Европой. Эта программа, в то же время, подразумевает очень много инициатив, которые, я думаю, будут очень важным шагом вперед.



Мы активно работаем и надеемся, что своевременно начнется программа элиминации гепатита C для наших граждан, проживающих на оккупированных территориях. С этой точки зрения я могу назвать много других программ, и я полностью согласен с пафосом, что да, это является вопросом мировоззрения. Так как это — вопрос мировоззрения, именно поэтому я говорю, что это является приоритетом моей жизни и главной задачей моей политической деятельности, чтобы мы создали такую страну, такую экономику, приобрели такую конкурентноспособность, которая позволит нам объединить укрепить нашу страну, вместе с нашими абхазскими и осетинскими гражданами», — заявил Мамука Бахтадзе.















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