Парламент утвердил новый состав правительства Грузии

14.07.2018 23:48 Парламент Грузии, как и ожидалось, выразил доверие новому составу Кабинета министров, а также его программе "Свобода, быстрое развитие, благополучие".



За доверие новому правительству проголосовал 101 депутат, против - 12.



Новый Кабинет министров утвержден в следующем составе:



Премьер-министр - Мамука Бахтадзе



Министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Батиашвили;



Экономики и устойчивого развития – Георгий Кобулия;



Министр финансов – Иванэ Мачавариани;



Министр регионального развития и инфраструктуры – Майя Цкитишвили;



Министр окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили,



Министр иностранных дел Давид Залкалиани;



Министр внутренних дел – Георгий Гахария;



Министр юстиции – Тея Цулукиани;



Министр обороны – Леван Изория;



Министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Давид Сергеенко;



Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства – Кетеван Цихелашвили.



После структурных изменений, в составе правительства будет 10 министерств и аппарат государственного министра.















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