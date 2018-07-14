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Парламент утвердил новый состав правительства Грузии
14.07.2018 23:48
Парламент Грузии, как и ожидалось, выразил доверие новому составу Кабинета министров, а также его программе "Свобода, быстрое развитие, благополучие".
За доверие новому правительству проголосовал 101 депутат, против - 12.
Новый Кабинет министров утвержден в следующем составе:
Премьер-министр - Мамука Бахтадзе
Министр образования, науки, культуры и спорта – Михаил Батиашвили;
Экономики и устойчивого развития – Георгий Кобулия;
Министр финансов – Иванэ Мачавариани;
Министр регионального развития и инфраструктуры – Майя Цкитишвили;
Министр окружающей среды и сельского хозяйства – Леван Давиташвили,
Министр иностранных дел Давид Залкалиани;
Министр внутренних дел – Георгий Гахария;
Министр юстиции – Тея Цулукиани;
Министр обороны – Леван Изория;
Министр беженцев с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты – Давид Сергеенко;
Государственный министр по вопросам примирения и гражданского равенства – Кетеван Цихелашвили.
После структурных изменений, в составе правительства будет 10 министерств и аппарат государственного министра.
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