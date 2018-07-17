Хидашели: После заявления Путина стало ясно, что на встрече в Хельсинки Трамп был лоббистом Грузии и Украины

17.07.2018 14:46 В течение десяти лет решения на саммите НАТО принимаются таким образом, что в комнате нет большого слона, но все его видят, — так прокомментировала бывший министр обороны Грузии Тина Хидашели заявление Владимира Путина о вступлении Грузии в НАТО.



Как отметила Хидашели, Путин начал угрожать давно, еще на Мюнхенской конференции и так продолжается по сей день.



«В заявлении Путина нет ничего нового. Главное, по моему мнению, что можно вычитать из его заявления, наверное то, что заявление Путин не сделал случайно после встречи Трампа-Путина. Для меня лично больше нет вопросов, что на этой встрече президент Трамп поставил вопрос вступления Грузии и Украины в НАТО. В заявлении Путина я увидела эту возможность, увидела публичный отказ Путина на предположительное предложение, требование Трампа или прямо поставленный вопрос, несмотря на то, по его словам, на эту тему они якобы не говорили. К этому моменту самое позитивное, что я увидела во встрече в Хельсинки, именно это – президент Трамп, наряду с другими вопросами, был лоббистом Украины и Грузии на этой встрече». – отметила Тина Хидашели.



Вчера в Хельсинки состоялась встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. Вместе с тем, после встречи с Трампом президент России в интервью Fox News заявил, что у России будет крайне негативная реакция на вступление Грузии и Украины в НАТО.















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