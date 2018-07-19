Москва крутит старую пластинку - Тбилиси придерживается принципиальной позиции

19.07.2018 15:53 Россия заинтересована в полномасштабной нормализации добрососедских отношений с Грузией. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг в интервью тбилисской телекомпании "Рустави-2".



Захарова не конкретизировала, что подразумевает под полномасштабными отношениями. Предположительно, подразумеваются дипломатические отношения, разорванные после августовской войны 2008 года.



"Мы заинтересованы, чтобы добрососедские отношения между Грузией и Россией были полномасштабно восстановлены. Это полностью отвечает интересам грузинского и русского народа. С российской стороны не существует никаких препятствий. Прогресс в процессе нормализации отношений двух стран зависит от политической воли Грузии, со стороны России в этом процессе нет каких-либо препятствий",– заявила Захарова.



Официальный представитель МИД России отрицательно оценила решение Грузии о присоединении к санкциям Евросоюза против России. Санкции Россия получила за аннексию Крыма и Севастополя.



Захарова призывает официальный Тбилиси, пересмотреть внешние политические ориентиры:



"Все мы знаем, что на Западе есть мощные политические силы, которые убиваются за сохранение, и усиление антироссийских санкций. При этом их мотивы не имеют ни малейшего отношения к заботе о Грузии. Считать так могут лишь очень наивные люди. Если Грузия станет упоминаться как обоснование для санкций, это будет хороший повод для Грузии задуматься, не используется ли их страна в чужой геополитической игре. Фактически, такой вывод напрашивается. Грузия уже фактически превратилась в элемент западной стратегии сдерживания России в Причерноморье и на Южном Кавказе. Не так давно один из чиновников американского Госдепартамента публично заявил, что США будут вооружать Грузию для противодействия России. Грузинским политикам стоит помнить, что обслуживать чужие геополитические интересы вместо национальных неблагодарно, и неблагородно",– заявила Захарова.



Захарова также ответила на вопрос по списку "Отхозория-Татунашвили", который приняли власти Грузии и в который вошли, и список будет расширяться, представители оккупационных режимов Абхазии и Цхинвальского региона, совершившие убийства и другие жестокие преступления в отношении граждан Грузии. Захарова назвала этот список провокационным и отметила, что к этим инцидентам Россия не имеет никакого отношения.



"Этот список, как и сами достойные сожаления трагические инциденты с двумя упомянутыми гражданами Грузии, не имеет касательства к России, поэтому на российско-грузинские отношения никак не повлияют. У нас, разумеется, есть свое мнение о данном решении грузинского правительства, оно представляется нам конфронтационным и провокационным", - отметила Захарова.



Премьер-министр Грузии проводит встречи в Брюсселе, а российской стороне ответил министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани. В частности официальный Тбилиси еще раз повторяет Москве, что полноценное восстановление отношений двух стран проходит по уважению территориальной целостности и суверенитета Грузии.



"Полноценные отношения проходят по той красной линии, которая называется территориальной целостностью и суверенитетом Грузии. Все, в том числе Российская Федерация, обязаны уважать нормы международного права, и основные принципы, подразумевающие уважение территориальной целостности и суверенитета страны"- сказано в заявлении Залкалиани, распространенном МИД Грузии.



Глава внешнеполитического ведомства напоминает Москве, что "несмотря на оккупацию территорий Грузии, и остроту данного вопроса, власть Грузии предприняла не один конструктивный шаг для деэскалации ситуации, и для того, чтобы это позитивно отразилось также на формате женевских международных переговоров, но, к сожалению, прогресса с точки зрения политического урегулирования отношений с Россией, не было".



Несмотря на это, по заявлению Залкалиани, официальный Тбилиси собирается продолжить миротворческие инициативы, призванные содействовать политическому урегулированию конфликта.



В подтверждение тому грузинский министр привел недавнюю новую инициативу экс-премьера Квирикашвили "Шаг к лучшему будущему".



"Эта инициатива направлена на улучшение быта наших соотечественников, проживающих за линией оккупации, обеспечение для них доступности благ и бенефитов, которые получает Грузия, в том числе на пути интеграции в Евросоюз"- сказано в заявлении Залкалиани.

















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