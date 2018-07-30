Российские визы в Грузии выдают за взятку - эксперимент «Рустави 2»

30.07.2018 11:49 Российская виза за взятку - гражданин должен заплатить 350 американских долларов, около 900 лари, за краткосрочную визу. За эти деньги он получит право одноразового въезда на территорию, и остаться в России максимум в течение одного месяца.



"Курьер" снял скрытые видеокадры у секции российских интересов посольства Швейцарии. В ходе журналистского расследования конфидент "Курьера" говорил с посредниками, представился им как рядовой гражданин, и постарался выяснить, сколько стоит получить российскую визу.



Цены растут в случае, если у гражданина нет приглашения из России. Телекомпания "Рустави 2" несколько дней вела скрытые съемки у секции интересов России, и выяснилось, что у посреднических фирм, находящихся по проспекту Чавчавадзе, есть представители, находящиеся на прямой связи с сотрудниками консульства России, и для документов, которые они вносят туда, гарантирован зеленый свет.



Заплатив взятку можно без проблем получить визу, тогда как рядовым гражданам месяцами приходится днем и ночью стоять здесь в очереди.



Часто владельцев приглашения, полученного в мае, июне, и июле, одновременно приглашают, и для того, чтобы попасть к консулу, им приходится стоять в беспорядке. Ситуацию осложняет то, что во время входа в секцию интересов России вообще не соблюдается очередность, возможно, у вас есть напечатанный номер очереди, но с тем же номером может прийти другой, и пройти вперед. Стоящие перед посольством говорят, что надо заплатить деньги, чтобы пройти в секцию интересов России.



По заявлению надежного источника "Рустави 2", собранные посредником деньги идут в консульство. Ежегодно консульство выдает десятки тысячи виз, официальная пошлина в среднем составляет 60 долларов, вдобавок к этому неофициальные сборы за заполнение анкеты.



Посредники находятся на прямой связи с секцией защиты интересов России. Деньги делаются на ускорении печати, на вход без очереди за один день, заполнение анкеты, получение приглашения, и за саму визу. Тарифы разные на одноразовые, шестимесячные и годичные визы. Большинство желающих поехать в Россию, как явствовал эксперимент, тратит от 300 до 550 долларов.

















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