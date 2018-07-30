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Конституционный суд легализовал потребление марихуаны в Грузии


30.07.2018   17:16
Решением Конституционного суда, потребление марихуаны в Грузии стало легальным.

Конституционный суд в своем решении отметил, что потребление марихуаны представляет действие, защищенное правом на свободное развитие личности. В результате данного решения, в Грузии отменены санкции за употребление марихуаны.

Коллегия по делам Конституционного суда рассмотрела совместный иск кандидата на пост президента от «Гирчи» Зураба Джапаридзе и члена этой же партии Вахтанга Мегрелишвили, подразумевавший отмену административного штрафа в связи с употреблением марихуаны.

Сторона-истец потребовала, чтобы все санкции, в отношении употребления марихуаны без назначения врача, были признанны неконституционными.

По словам истцов, употребление марихуаны является сферой, защищенной правом на свободное развитие личности. Они утверждают, что употреблением марихуаны, вред может быть нанесен только здоровью того, кто ее употребляет и он сам будет ответственным за результат.

Истцы заявляют, что указанное ими действие не ставит под угрозу любой какой-либо ценный публичный интерес. По их словам, наказание в отношении потребителя марихуаны лишь с моралистическим и патерналистическим аргументам противоречит праву на свободное развитие личности, и соответственно, противоречит 16-ой статье Конституции Грузии.






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