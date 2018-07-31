Легализация потребления марихуаны - все, что следует знать о решении КС Грузии

31.07.2018 17:59 "Потребление марихуаны является действием, защищенным правом свободного развития личности"- сказано в историческом решении Конституционного суда Грузии по иску Зураба Джапаридзе и Вахтанга Мегрелишвили, в результате которого потребление марихуаны в стране стало легальным.



До сих пор потребление марихуаны в Грузии было запрещено по записи статьи 45 Кодекса административных правонарушений, по которой "потребление этого вещества без врачебного назначения" являлось правонарушением. Санкция за него составляла 500 лари. Конституционный суд упразднил эту статью, в результате чего непосредственно процесс потребления марихуаны стал легальным. То есть, если во время потребления вас увидела полиция, или тест обнаружил в вашем организме марихуану, вас не оштрафуют.



Что остается запрещенным?



Легализация потребления марихуаны не означает полную легализацию этого продукта. В административном и уголовном кодексах по-прежнему остаются записи, предусматривающие тяжелые санкции.



Сбыт:



Реализация марихуаны запрещена по статье 273 УК. По этой статье, незаконная продажа марихуаны наказывается заключением сроком от 3 до 8 лет. Если это происходит в большом количестве (70 граммов сушенной, 140 граммов сырой марихуаны), или группой, или не раз, с использованием служебного положения, тогда максимальная санкция составляет 9 лет. В случае сбыта особо крупного количества (500 граммов сушенной, 1 килограмм сырой) максимальная санкция - 10 лет.



В то же время акт продажи будет считаться состоявшимся, если это происходит бесплатно. Статья сбыта не содержит пояснение об его минимальном объеме. Это означает, что сбытом можно квалифицировать предложение одного "джойнта" другу.



Приобретение:



По решению, принятому Конституционным судом по делу Беки Цикаришвили, отменено наказание за покупку-хранение до 70 граммов сухой марихуаны для личного пользования.



По мнению юриста Георгия Читидзе, существующее положение содержит законодательный пробел, поскольку отменено наказание только для той статьи Уголовного кодекса, которая запрещала владение до 70 граммов сухой марихуаны, а сама статься существует. То есть, вас могут признать осужденным, а приговор не смогут вынести.



В то же время отменено тюремное заключение за покупку-хранение до 100 граммов марихуаны в сыром виде в целях личного потребления. Этого не запрещает также Кодекс административных правонарушений.



Точно такой же законодательный пробел и в случае хранения до 100 граммов сырой марихуаны в виде сырья. Вас могут признать осужденным, но не вынести приговор, поскольку Конституционный суд упразднил его.



Культивирование:



За культивирование марихуаны в небольшом количестве, что согласно законодательству составляет 10 граммов, по-прежнему существует запись Кодекса административных правонарушений, по которому это действие предусматривает санкцией штраф 500 лари.



Решением Конституционного суда отменено тюремное заключение за культивацию до 151 грамма марихуаны, но и здесь есть такой же законодательный пробел, как и в случае до 70 граммов сушеной марихуаны, когда за это действие вас могут признать осужденным, но не смогут вынести приговор.



Мнение одного из авторов конституционного иска, Яго Хвичия:



"Суд упразднил эту норму по тому аргументу, что это является составной частью фундаментального права свободного развития человека. Если правом свободного развития человека является потребление марихуаны, тогда любое то, что связано с этим, что связано с целью потребления, любое подобное дело является частью этого права. Конституционный суд не мог так распространить это обсуждение, поскольку это не парламент. Парламент должен привести законодательство в соответствие с этим решением. Парламент должен определить, какой объем является личным потреблением, каким должно быть отношение законодательства к несовершеннолетним и т.д.



Легальность потребления меняет содержание любой записи в связи с объемами, фактически хранение с целью потребления полностью вышло из сферы нарушения закона. А когда потребление легальное, ее конфискация является посягательством на собственность"- говорит Хвичия.



Мнение Конституционного суда: когда можно ограничить потребление



Несмотря на то, что потребление марихуаны стало легальным, по оценке Конституционного суда оно в некоторых случаях все равно может представлять действие, опасное для общества. То есть тогда, когда потребление представляет действие, содержащее угрозу для третьих лиц.



"Суд посчитал оправданным установление ответственности за потребление марихуаны тогда, когда это действие имеет место в учебных, воспитательных, образовательных учреждениях, в некоторых местах общественного сбора, например в общественном транспорте, в присутствии несовершеннолетних и т.д."- написано в решении.



Из-за того, что существующее законодательство объявляло наказуемым потребление марихуаны, невзирая на место, соответствующих норм просто не существует. Сейчас парламент должен привести законодательство в соответствие с этим решением, поскольку условно мы получили положение, когда в учреждении нельзя потреблять табак, а курить марихуану разрешается. В то же время есть и другие случаи, когда потребление марихуаны не будет разрешено, например, во время вождения автомашины и др.

















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