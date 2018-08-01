NDI: 81% граждан Грузии – за членство в ЕС, 75% – за членство в НАТО

01.08.2018 11:45



Подавляющее большинство граждан Грузии выступают за членство страны в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют результаты исследования общественного мнения, проведенного Национальным демократическим институтом (NDI). Согласно полученным данным, 81% опрошенных приветствуют возможность вступления Грузии в ЕС. 12% считают это недопустимым, порядка 6% не смогли ответить на вопрос.



Что касается НАТО, по сравнению с предыдущим исследованием, число сторонников интеграции в Североатлантический альянс значительно выросло. 75% респондентов приветствуют вступление Грузии в НАТО. Ранее в поддержку членства высказывались чуть более 60%. Недопустимым присоединение к альянсу считают 17% опрошенных. У 8% нет позиции по этому вопросу.



В докладе NDI говорится также о самых злободневных по версии граждан Грузии темах. Так, согласно результатам опроса, 51% респондентов самым важным национальным вопросом назвали трудоустройство, 32% – бедность, 28% – рост цен, столько же – пенсии, 24% – территориальную целостность, 21% – доступную медицинскую помощь, 17% – зарплаты, 15% – образование, по 10% – права человека и отношения с Россией, 8% – восстановление справедливости, 6% – криминал, 5% – справедливые выборы, по 4% – судебную систему и членство в НАТО.



Еще один вопрос, заданный респондентам, касался наркополитики. Согласно результатам опроса, 74% граждан высказались против легализации марихуаны и лишь 18% – за.



В рамках социологического исследования NDI были опрошены 2 409 человек. Полевые работы проходили в период с 23 июня по 8 июля в масштабах всей Грузии (за исключением оккупированных территорий). Погрешность составляет +/-1,9%. Исследование проводилось компанией CRRC при финансовой поддержке UK Aid.

















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