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Президент назначил выборы на 28 октября


01.08.2018   16:23
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в среду специальным указом назначил проведение очередных президентских выборов в стране 28 октября.

"Принято решение о проведении очередных президентских выборов 28 октября. Это решение согласовано с премьер-министром Грузии", - сообщил в среду на брифинге Г.Маргвелашвили.

Несмотря на то, что Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Грузии еще не начала регистрацию кандидатов в президенты, несколько кандидатов от оппозиции уже включились в предвыборную кампанию. Среди них - кандидат от объединенной оппозиции Григол Вашадзе, который возглавлял МИД Грузии при президенте Михаиле Саакашвили.

Правящая партия "Грузинская мечта" еще не назвала своего кандидата на пост президента страны.

Согласно новой Конституции Грузии, выборы президента в 2018 году пройдут в условиях прямого голосования избирателей, а следующие выборы в 2024 году пройдут по новой системе - президента будут избирать 300 выборщиков из парламента и органов местного самоуправления.






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