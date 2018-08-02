В легализации марихуаны заинтересован Бидзина Иванишвили - гендиректор «Рустави 2»

02.08.2018 12:08 Генеральный директор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия опубликовал статус на facebook, согласно которому легализация Конституционным судом потребления марихуаны в Грузии было инициативой олигарха Бидзины Иванишвили.



"Колорадо, который чуть больше чем Грузия - в первый же год полной легализации марихуаны в бюджет штата поступило 4 миллиарда только путем налогов и продажи лицензий. Это чтобы иметь представление о том, насколько может быть экономически интересной торговля марихуаной.



А теперь угадайте, какую информацию недавно дал мне достоверный правительственный источник: угадайте-ка, кто пригласил два месяца назад американских консультантов по этому вопросу? Кто? Дорогой двоюродный брат Бидзины, Уча Мамацашвили.



Чтобы хорошо представить себе масштаб, разговор идет о лицензии, которая будет во владении аптечной сети, принадлежащей Иванишвили. Лицензию, сколько бы она ни стоила, получит только Иванишвили (без затруднения), а налоги он и без того не платит ни за одну юрисдикцию. Так что доход Иванишвили будет громадный, а в отличие от Колорадо, бюджет Грузии получит копейки в виде лицензионных сборов. Однако даже если он заплатит налоги, эксклюзивность даст такие доходы, что через 2-3 года он накопит еще столько, сколько сейчас называет его состояние Форбс.



Вот и объяснение репа Беры "legalize", и внезапного превращения Турава и Евы Гоциридзе (судей Конституционного суда, особо приближенных к Иванишвили - ред.) в либералов. Оказывается не политика, а в стране развернута настоящая опиумная война", - пишет Ника Гварамия.

















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