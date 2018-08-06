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Грузия достигла большого прогресса на пути в НАТО, что раздражает Россию - Хулордава


06.08.2018   13:57
«В заявлении Дмитрия Медведева нет ничего нового, и к сожалению, ничего отличающегося, мы слышали много таких заявлений», — об этом член парламентского большинства Тамар Хулордава заявила комментируя заявление Дмитрия Медведева.

По ее словам, активность России исходит из того, что у Грузии есть большой прогресс на пути отношений с НАТО.

«Это сближение раздражает нашего северного соседа и именно на это мы должны списать острые заявление со стороны российских властей. Мы сделали выбор, это – суверенный выбор грузинского народа. Наш выбор – демократия, стабильность, мир, крепкие институты и достичь этого можно именно европейской и евроатлантической интеграцией», — заявила Хулордава.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, вступление Грузии в НАТО завершится катастрофическими результатами. «Вступление Грузии в Североатлантический альянс может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», — заявил Медведев в интервью радио «Коммерсантъ ФМ».






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