Россия начала войну в Грузии 7-го августа, а не 8-го - о дате начала августовской войны

06.08.2018 14:04 Существует некоторая путаница в связи с датой начала войны 2008 года. Люди называют днем начала войны то 7, то 8 августа, будто между двумя этими датами нет разницы.



В действительности между ними есть ключевая, принципиальная разница. 7 августа является днем, когда российская армия реально вторглась в Грузию, и так началась война против Грузии. А 8 августа это дата, которую обманом называет Москва - будто военную операцию против Грузии она начала именно в этот день, а не до того.



У этой лжи есть чрезвычайно важная политическая цель. С ее помощью Россия заявляет, будто ее наступление на Грузию началось только после того, как Тбилиси начал военную операцию в Цхинвальском регионе. Поддержка этой российской лжи со стороны грузин, называя 8 августа датой начала войны, является немыслимой глупостью и халатностью. Поверхностное отношение к истории и фактам, что часто свойственно нам, в данном случае является прямым вредительством против интересов собственной страны, и поддержкой российской дезинформации.



Как заявил Владимир Путин в 2012 году, российский генштаб подготовил план войны с Грузией в конце 2006 года, и начале 2007 года. Москва решила практически осуществить этот план в 2008 году. Растущие отношения Грузии с Западом означали, что в скором времени вернуть ее в сферу влияния России будет крайне сложно. Такая перспектива была неприемлемой для Москвы. Восстановление контроля в какой-либо форме над бывшими советскими странами является ее ключевой стратегической целью. Военное нападение на Грузию было тем действенным ударом, которым Россия приостановила окончательное "бегство" Грузии от нее.



Утром 7 августа 2008 года российские регулярные немиротворческие военные силы пересекли границу Грузии через Рокский тоннель, и вторглись на территорию Грузии. Этот факт подтверждается многими источниками, в том числе: информация, просочившаяся в российской прессе из целого ряда независимых друг от друга источников. Официальное российское уголовное расследование, касающееся смерти российского солдата в Джавском районе Грузии утром 7 августа; Заявление главы сухумского режима Сергея Багапша; Телефонные разговоры между "пограничниками" Цхинвальского режима, записанные грузинской стороной, касающиеся российской военной колонны, вошедшей в Грузию через Рокский тоннель рано утром 7 августа. Подробнее можно ознакомиться с этими фактами в моей статье, посвященной началу войны 2008 года.



Согласно нормам международного права, вторжение военных сил одного государства на территорию другого государства без согласия последнего, является агрессией. По тому же международному праву, государство, против которого осуществляется агрессия, имеет право защищаться. Грузия воспользовалась этим правом поздно ночью 7 августа, когда Тбилиси начал ответную военную операцию в Цхинвальском регионе против российской агрессии. Российская армия незаконно вторглась в Грузию как минимум на 19-20 часов раньше до начала этой грузинской операции.



Люди, которые не могут должным образом оценить значение даты 7 августа, иногда подчеркивают, что российские военнослужащие незаконно находились в Грузии и до 7 августа. Предположительно, это действительно так. Но есть факторы, из-за которых эти предыдущие дни не являются значимыми, тогда как 7 августа - значимый день.



Один такой фактор, что о пребывании в Грузии российской армии конкретно 7 августа указывают очень многие, и разнообразные публично доступные источники, в результате чего факт российской агрессии в этот день является достоверным. О предыдущих днях этого нельзя сказать. Второе, что власть Грузии именно 7 августа получила подтвержденные сведения о вторгшейся российской армии, в ответ на что началась грузинская военная операция. В то же время следует отметить, что вторгшиеся 7 августа в Грузию российские силы начали именно то военное наступление против Грузии, которое непрерывно продолжалось и в течение последующих дней войны. Исходя из всего этого, днем начала войны является не 2, или 5 августа, а именно 7 августа.



Еще одно мнение, которое иногда раздается: в любом случае у Грузии было право навести порядок на своей территории. Это действительно так, но то, на что Грузия теоретически имела право, никак не связано с реальными историческими фактами, имевшими место в августе 2008 года. А эти факты таковы, что Тбилиси начал военную операцию только после того, как в течение 7 августа не раз получил сообщения о российской армии, вторгшейся на территорию Грузии.



Начиная с войны по сегодняшний день, Россия осознанно и последовательно выдает 8 августа за день начала войны. Она постоянно распространяет наратив, будто бы российская военная операция против Грузии началась после начала грузинской операции, а не до того, как произошло в действительности. Вся российская дезинформация, пропаганда, и дипломатические усилия в связи с войной 2008 года, построены на этой лжи. Настоящая историческая дата - 7 августа - разрушает всю конструкцию, которую построила Россия, чтобы обвинить в войне жертву агрессии - Грузию.



С помощью информационной войны, поддерживаемой большими ресурсами, в последующий период войны 2008 года Россия смогла широко распространить ложь, будто бы ее вторжение в Грузию началось после начала грузинской военной операции, а не до того. Однако в последние годы многое изменилось. С одной стороны стали известны некоторые новые факты о российской агрессии. С другой стороны в результате агрессии в Украине, нападения на политические системы стран Запада, и многих других агрессивных актов Москвы, сегодня на Западе более адекватно оценивают внешнюю политику России, чем в предыдущие годы.



В такой ситуации мы должны ясно и четко говорить свою правду. Это, как правило, должно быть легко, когда исторические факты объективно на твоей стороне, как в данном случае. Однако для того, чтобы использовать это, человек сам должен осмыслить эти исторические факты. А в этом контексте у нас очень большие проблемы. Очевидный пример этого то постоянное замешательство, в котором мы находимся в связи с датой начала войны 2008 года, когда люди этим днем называют то 7 августа, то 8 августа, не понимая принципиальную разницу политического значения между этими двумя датами.



На власть Грузии, и вообще, политическую элиту, прежде всего, возложена ответственность, не допускать грубые ошибки в связи с таким элементарным вопросом. Но эта ответственность есть и у остального общества.



В данном случае разговор идет не о запутанной и непонятной вещи. 7 августа, как начало войны 2008 года, является объективным историческим фактом, разрушающим фальшивую российскую версию начала августовской войны. Начало войны 8 августа является ложью, распространенной Москвой, которую ее пропагандистская и дипломатическая машина использует, как оружие против Грузии. Как правило, сделать выбор не должно быть трудно.







Автор: Давид Баташвили, Фонд Рондели











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