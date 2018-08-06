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Вольский: Грузии нужны гарантии безопасности


06.08.2018   14:21
Грузии нужны гарантии безопасности, эти гарантии безопасности Россия не то чтобы дает, а наоборот, сделала все, чтобы у нас были тяжелые внешние вызовы, — об этом член парламентского большинства Гия Вольский заявил в ответ на заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева.

«Очень серьезное противостояние мирового масштаба в отношении общих стратегических политических вопросов. Уже очень долго идет энергетическая войны. Естественно, цели Медведева и России в целом – другие, а наши интересы – другие. Наше стремление с точки зрения евроатлантической интеграции не направлено против кого-то. Грузии, маленькой стране нужны гарантии безопасности. Эти гарантии безопасности Россия не то чтобы дает, а наоборот, сделала все, чтобы у нас были тяжелые внешние вызовы», — заявил Гия Вольский.

По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, вступление Грузии в НАТО завершится катастрофическими результатами. «Вступление Грузии в Североатлантический альянс может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», — заявил Медведев в интервью радио «Коммерсантъ ФМ».






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