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Пхаладзе: Реакция России является результатом саммита НАТО в Брюсселе
06.08.2018 16:10
Советник президента Грузии Тенгих Пхаладзе откликается га заявление премьер-министра России Дмитрия Медведева, согласно которому вступление Грузии в НАТО завершится катастрофическими результатами.
Тенгиз Пхаладзе отмечает, что подобная реакция России является результатом саммита НАТО в Брюсселе.
«В этом заявлении, ни в его содержании, ни в его тоне нет ничего нового. Россия пытается развивать тот миф, будто интеграция Грузии в НАТО может быть связана с дестабилизацией какого-то типа. В первую очередь скажу, что то, о чем говорит и свидетельствует это заявление, это то, что в России, особенно после саммита НАТО в Брюсселе, с особой серьезностью относятся к перспективам вступления Грузии в НАТО, и хочу сказать, что мы с нашими партнерами используем все силы, чтобы эта перспектива осуществилась максимально быстро и то, чтобы абсолютно все видели, что вступление Грузии в НАТО, является, можно сказать, единственной гарантией для стабильности безопасности и будущего развития региона», — заявил советник президента Грузии.
По словам премьер-министра России Дмитрия Медведева, вступление Грузии в НАТО завершится катастрофическими результатами. «Вступление Грузии в Североатлантический альянс может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо», — заявил Медведев в интервью радио «Коммерсантъ ФМ».
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