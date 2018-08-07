Латвия, Литва, Польша и Украина приняли совместное коммюнике на 10-ую годовщину российской агрессии против Грузии

07.08.2018 13:19 Латвия, Литва, Польша и Украина приняли совместное специальное коммюнике на 10-ую годовщину российской агрессии против Грузии.



В документе говорится, что четыре страны безоговорочно и неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в международно признанных границах.



К коммюнике подчеркивается, что у всех стран, в том числе и Грузии есть полное право самим определять внешнюю политику и выбирать альянсы для вступления.



«Регионы Грузии – Абхазия и Цхинвали оккупированы Россией и т.н. ползучая оккупация продолжается по сей день. Россия оформила квазисоглашения с оккупированными регионами, что направлено на интеграцию Абхазии и Цхинвали с Россией. Искусственно продолжается процесс признания регионов Грузии «независимыми государствами» со стороны стран, находящихся под влиянием России и это происходит под диктовку России. Мы отвергаем такие шаги и никогда не признаем результаты этих действий», — говорится в коммюнике.



В коммюнике говорится, что Грузия, осуществленными в рамках евроинтеграции реформами, укрепила позиции стратегического партнера Евросоюза и стала ведущей страной в восточном соседстве ЕС, среди тех государств, которые оформили соглашение об ассоциации с Евросоюзом.















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