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Латвия, Литва, Польша и Украина приняли совместное коммюнике на 10-ую годовщину российской агрессии против Грузии


07.08.2018   13:19
Латвия, Литва, Польша и Украина приняли совместное специальное коммюнике на 10-ую годовщину российской агрессии против Грузии.

В документе говорится, что четыре страны безоговорочно и неизменно поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность страны в международно признанных границах.

К коммюнике подчеркивается, что у всех стран, в том числе и Грузии есть полное право самим определять внешнюю политику и выбирать альянсы для вступления.

«Регионы Грузии – Абхазия и Цхинвали оккупированы Россией и т.н. ползучая оккупация продолжается по сей день. Россия оформила квазисоглашения с оккупированными регионами, что направлено на интеграцию Абхазии и Цхинвали с Россией. Искусственно продолжается процесс признания регионов Грузии «независимыми государствами» со стороны стран, находящихся под влиянием России и это происходит под диктовку России. Мы отвергаем такие шаги и никогда не признаем результаты этих действий», — говорится в коммюнике.

В коммюнике говорится, что Грузия, осуществленными в рамках евроинтеграции реформами, укрепила позиции стратегического партнера Евросоюза и стала ведущей страной в восточном соседстве ЕС, среди тех государств, которые оформили соглашение об ассоциации с Евросоюзом.






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