Маргвелашвили: Мы можем видеть, что сюсюканье ничего хорошего не принесло тем странам, которые пытались успокоить Россию

07.08.2018 13:56 Мы можем видеть, что сюсюканье ничего хорошего не принесло тем странам, которые успокоить Россию, - об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил, выступая на встрече формата круглого стола – «Ради мира и безопасности – 10 лет спустя после российско-грузинской войны 2008 года».



«Даже с наиболее прагматичным опытом мы можем видеть, что сюсюканье с Россией не принесло ничего хорошего для тех стран, которые пытались успокоить Россию. А так же тем, кто пытался достичь ощущения, что это может закончиться одним или двумя кусками. Аппетит агрессора только увеличивается вслед за захватом и агрессией», - заявил Георгий Маргвелашвили.



Что касается того, что Грузия делала в течение прошедших 10 лет и какова стратегия страны, по словам президента, стратегия такова – «Грузия точно знает планы России, начавшиеся с первого дня независимости - это остановить Грузию любым механизмом, который создаст трудности для страны».



«Наш ответ на эту позицию России следующий - мы не остановимся ни с точки зрения развития страны, ни дальнейшего развития демократии, ни интеграции в Евросоюз и ни интеграции в НАТО. Все стратегические планы, которые поставило общество, намечены главными пунктами политической повестки дня, и выполнение этих планов является гарантом того, что территориальная целостность и суверенитет Грузии будут восстановлены мирно.



Вторая важная деталь в том, что Грузия никогда не рассматривает восстановление территориальной целостности и суверенитета силовыми методами», - отметил президент.















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