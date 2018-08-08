Саакашвили: Медведев из себя – ноль

08.08.2018 12:00 Медведев из себя – ноль, я думал, что я общаюсь с президентом России, а оказалось, что я общаюсь с человеком, который вообще никакой, на самом деле он полное ничтожество, - об этом заявил бывший президент Грузии Михеил Саакашвили в интервью радиостанции «Эхо Москвы».



Как отметил Михеил Саакашвили, Дмитрий Медведев ему заявил, что «не он принимает решение, а там, в Москве – другие законы жанра».



В ходе интервью бывший президент Грузии коснулся и взаимоотношений с Путиным.



«Во-первых, я хочу сказать, что все эти рассказы о том, что у меня были какие-то личные непонимания с Путиным, и из-за этого возникла война, — полная чушь. Путин — прав был Буш – слишком хладнокровен для того, чтобы начинать войны из-за личных отношений. И у меня, кстати, никогда не было личных громких конфликтов, никогда… У нас всегда были очень вежливые беседы, жесткие, но вежливые и всегда на «вы». Со многими лидерами СНГ он общался на «ты», по-панибратски. Со мной он себя очень сде

рживал, и я не чувствовал неуважение», — рассказал экс-президент», - заявил Михеил Саакашвили.

По его же словам, Для Путина проблема заключалась в том, что Грузия провела успешные реформы.

«Он напал на Грузию не из-за Саакашвили. Он напал из-за того, чтобы поставить жирную точку на грузинских реформах, прекратить ситуацию, когда коррупция побеждена. Я для него был символом реформ», - отметил Михеил Саакашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

