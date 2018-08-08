Пропагандист Филлипс ворвался в посольство Грузии в Лондоне и устроил провокации

08.08.2018 13:39 В здание посольства Грузии в Лондоне во время выставки о российско-грузинской войне 2008 года ворвался пророссийский провокатор и пропагандист, британец Грэм Филлипс, которого оперативно задержала дипломатическая полиция.



Об этом сообщила посол Грузии в Великобритании Тамара Беручашвили, передает 1tv.



Филлипс, скандально известный журналист телеканалов Russia Today и "Звезда", выкрикивал антигрузинские и антинатовские лозунги, заявили в грузинском МИД.



"Посольство стало жертвой российской агрессии, потому что туда внезапно вторгся человек с камерой, который агрессивно выкрикивал, что это пропаганда", - сказала Беручашвили.



В отношении задержанного британская полиция ведет расследование.



"Мы ждем полной оценки этого инцидента", - заявил департамент прессы и информации Министерства иностранных дел Грузии.























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