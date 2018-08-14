Путин хочет возродить Российскую империю - экс-посол Грузии в Украине

14.08.2018 16:57 Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины, бывший чрезвычайный и полномочный посол Грузии в Украине Григол Катамадзе считает, что президент РФ Владимир Путин хочет возродить Российскую империю.



Кто бы ни стал президентом РФ, идея Российской империи будет актуальна, рассказал экс-посол во время чата на "Главреде".



"Я уже много лет склоняюсь к тому, что господин Путин не хочет возрождать Советский Союз, а хочет возродить Российскую империю. Если мы вспомним, в Российской империи не было таких государств, как Украина, Грузия, Беларусь, Казахстан и т.д.", — отметил он.



Собеседник подчеркнул, что грузинская государственность насчитывает более тысячи лет. "В 1783 году Грузия, которая до этого постоянно претерпевала претензии и оккупацию территорий различными империями, обратилась к единоверному соседу с просьбой о внешней защите грузинской государственности от османских и персидских посягательств и подписала Георгиевский трактат", — добавил Катамадзе.



"Но уже через непродолжительное время, в 1801 году, Российская империя в одностороннем порядке денонсировала этот договор и фактически упразднила грузинскую государственность, присоединив как губернию Грузию к Российской империи. В 1918 году, после распада царской империи, вновь возникло грузинское государство", — напомнил гость.





"В мае 1920 году грузинское независимое государство подписало с РСФСР Договор о дружбе и сотрудничестве, которым Россия признала независимость и суверенность соседнего государства. Через полгода, 25 февраля 1921 года, 11-я армия РСФСР вошла на территорию Грузии и установила советскую власть", — сказал бывший посол.



"Я это говорю к тому, что глубоко заблуждаются те, кто думает, что возрождение Российской империи — это только желание Владимира Путина. На мой взгляд, кто бы ни стал президентом Российской Федерации, идея Российской империи будет всегда актуальна", — заявил собеседник.



По его словам, нужно думать, каким образом развивать свои государства. "И дело совершенно не в размерах государств. Посмотрите, как сегодня Россия может на равных условиях разговаривать с Данией, Голландией и Люксембургом", — отметил Катамадзе.



"Это происходит только лишь потому, что датчане, голландцы и люксембуржцы знают себе цену и имеют достоинство. Россия на равных может говорить только с сильными. И еще раз повторюсь: размер страны совершенно не имеет значение", — полагает гость.



"Трагедия 2008 года (РФ атаковала Грузию — Ред.) точно так же, как и события 1801 и 1921 года, всегда останется в памяти грузин. Кстати, у грузин очень долгая память, но мы больше помним хорошее, что было сделано по отношению к нам. Но также не забываем и тех, кто причинил нам боль. Поэтому эта трагедия останется черным пятном в российско-грузинских отношениях", — сказал экс-посол.



Ранее бывший исполняющий обязанности директора Центрального разведывательного управления США Майкл Морелл писал, что Владимир Путин боится одного — того, что однажды в РФ средний класс восстанет против его режима.















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