Иран обвинил Грузию в неподобающем отношении к женщинам в хиджабе

17.08.2018 12:06 Тегеран выразил протест властям Грузии из-за неподобающего отношения службы безопасности аэропорта Тбилиси к иранским женщинам, носящим хиджаб. Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Бахрам Каземи.



Поводом для реакции иранского внешнеполитического ведомства стали обращения некоторых пассажиров авиарейса Тбилиси-Исфаган, которые пожаловались на действия сотрудников службы безопасности тбилисского аэропорта. На пунктах досмотра они заставляли некоторых иранских женщин снимать хиджаб.



"После тщательной обработки соответствующих обращений посольство Ирана в Грузии направило протесты в грузинский МИД и службу безопасности аэропорта Тбилиси", - говорится в заявлении Каземи.



Иранский дипломат добавил, что консульский департамент МИД Исламской Республики потребовал от посольства Грузии в Тегеране объяснений по факту инцидента.



"Призвали грузинские власти впредь не допускать в их стране неподобающего отношения к гражданам Ирана. Рассчитываем, что благодаря принятым мерам, служба безопасности аэропорта Тбилиси будет соблюдать уважение к частной жизни мусульманских женщин и не допустит повторение подобных инцидентов", - подчеркивается в сообщении МИД Ирана.















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