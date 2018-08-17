Премьер Грузии приветствует открытие Российского визового центра

17.08.2018 12:31 Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявляет, что если открытие в Тбилиси Российского визового центра создаст дополнительный комфорт гражданам, правительство только приветствует данный факт.



Вместе с тем, как отметил премьер, он уверен, что комментарий по данному вопросу сделает министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани.



«Естественно, это должно быть в тех законодательных рамках, которые сегодня существуют в Грузии, и это так и есть. Я уверен, что детальный комментарий по этому вопросу сделает министр иностранных дел Давид Залкалиани. Конечно же, если это создаст дополнительный комфорт для наших граждан, мы только приветствуем», — заявил Бахтадзе.



Российский визовый центр будет расположен в Тбилиси в здании бизнес-центра по адресу улица Бесики №4. Соответствующая информация распространена на веб-странице секции интересов России при посольстве Швейцарии.















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