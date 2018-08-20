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Члены делегации сотрудников Конгресса США проведут встречи в парламенте Грузии


20.08.2018   11:12
Члены делегации сотрудников Конгресса Соединенных Штатов в Грузии проведут сегодня встречи в парламенте Грузии.

Члены делегации сначала встретятся с председателем комитета по международным отношениям парламента Грузии Софио Кацарава, после чего конгрессменов примет председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Члены делегации также встретятся с представителями парламентского меньшинства, членами фракций «Национального движения» и «Патриоты Грузии».

В конце дня делегация сотрудников Конгресса встретится с представителями неправительственного сектора.

До визита в парламент, сегодня утром члены делегации посетят тбилисский дом юстиции.

Делегация сотрудников Конгресса США посетила Грузию накануне. Они уже осмотрели Старый Тбилиси, золотой фонд Национального музея и музей оккупации. Члены делегации также посетили Мцхета, где побывали в монастырях Джвари и Светицховели.

В рамках визита встречи официальных представителей Конгресса пройдут в министерствах обороны и иностранных дел Грузии, Центральной избирательной комиссии, Фонде вызовов тысячелетия Грузии, наблюдаьельской миссии ЕС в Грузии и офисе USAID.

Члены делегации Конгресса также посетят военную базу Вазиани, центр Ричарда Лугара и поселение вынужденно перемещенных лиц в селе Церовани. Члены делегации также планируют прибыть в село Диди Хурвалети.

По завершении визита, делегация сотрудников Конгресса США отправится в Казбеги, а затем посетит регион Кахети.

Визит сотрудников Конгресса США в Грузию завершится 25 августа.






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