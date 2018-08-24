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Меркель: Грузия вместе с Украиной точно является страной, имеющей наибольшую европейскую перспективу


24.08.2018   10:57
Канцлер Германии Ангела Меркель заявляет, что Грузия вместе с Украиной имеет наибольшую европейскую перспективу.

Об этом Меркель заявила в ходе встречи со студентами, отвечая на соответствующий вопрос, касавшийся заявления главы МИДа Германии.

«Что касается политики Германии в отношении Восточной Европы, то это не новая инициатива. Хайко Маас лишь подчеркнул то, что очень важны хорошие отношения с Россией – это сосед Евросоюза, но, с другой стороны, нам требуется четкая политика, как все должно сформироваться в отношении Восточной Европы. Грузия, Азербайджан, Армения, но Грузия точно является вместе с Украиной страной, имеющей наибольшую европейскую перспективу. В течение ближайших 10 лет мы выделим те шаги, которые необходимо предпринять в будущем », - заявила Меркель.






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