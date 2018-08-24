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Меркель: Россия должна понять, что НАТО и Евросоюз не являются врагами


24.08.2018   11:53
«Россия должна понять, что Евросоюз и НАТО не враги», - об этом на встрече со студентами в Тбилисском государственном университете заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

По ее словам, Германия хочет хороших отношений с Россией, так же, как и с Грузией.

«Германия хочет иметь очень хорошие отношения не только с Грузией, Азербайджаном или Украиной, но и с Россией. Россия - очень важная страна в мире. Европа и Россия имеют опыт хорошего сотрудничества и многому научились друг от друга. Несмотря на это, было впечатление, что холодная война еще не закончилась. Думаю, ЕС и НАТО не являются угрозой для России. Россия должна понять, что Евросоюз и НАТО для нее не враги. Разумеется, Россия осложняет ситуацию бывшим советским республикам, к примеру, Грузии в лице т.н. Южной Осетии и Абхазии; есть, к примеру, проблема у Молдовы; у Азербайджана есть та же проблема, что и у Украины», - заявила Меркель.






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