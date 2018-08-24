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Меркель: Евросоюзу нужны реформы, сильный ЕС в интересах Германии
24.08.2018 13:44
«Евросоюзу нужны реформы, из перспективы Германии я могу сказать, что сильный Евросоюз в интересах Германии и наоборот, Германии будет хорошо, пока Евросоюз функционально будет сильным», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель в Тбилисском государстывенном университете на встрече со студентами отвечая на вопрос, каково будущее Европы и Евросоюзаи нужны ли реформы.
Как отметила канцлер, ЕС на протяжении прошлых лет был занят очень многими бюрократическими вопросами.
Вместе с тем, по словам Меркель, в ЕС нет равномерной стратегии в отношении Китая и России, поэтому найти общеевропейский язык становится все сложнее.
«ЕС на протяжении прошлых лет был занят очень многими бюрократическими вопросами, например, обустройством внутреннего рынка, другими приоритетами, в том числе политикой оборонного исследования. У нас нет равномерной стратегии в отношении Китая и России, поэтому найти общеевропейский язык становится все сложнее.Евросоюз должен работать именно с этой точки зрения», — заявила канцлер Германии.
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