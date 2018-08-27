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НАТО никогда не приемлет признание Россией независимости регионов Грузии - Гетемюллер


27.08.2018   22:36
НАТО никогда не приемлет признание Россией независимости регионов Грузии, — об этом заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер пишет в своем микроблоге в «Твиттере».

Гетемюллер призывает Россию отозвать признание оккупированных регионов, и уважать границы Грузии.

«10 лет назад Россия признала регионы Грузии – Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. НАТО никогда не приемлет этого. Мы вновь призываем Россию, отменить это решение и уважать границы Грузии», — пишет Роуз Гетемюллер в «Твиттере».






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