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НАТО никогда не приемлет признание Россией независимости регионов Грузии - Гетемюллер
27.08.2018 22:36
НАТО никогда не приемлет признание Россией независимости регионов Грузии, — об этом заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер пишет в своем микроблоге в «Твиттере».
Гетемюллер призывает Россию отозвать признание оккупированных регионов, и уважать границы Грузии.
«10 лет назад Россия признала регионы Грузии – Абхазию и Южную Осетию независимыми государствами. НАТО никогда не приемлет этого. Мы вновь призываем Россию, отменить это решение и уважать границы Грузии», — пишет Роуз Гетемюллер в «Твиттере».
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