«Европейская Грузия» предлагает назвать именем Джона Маккейна одну из улиц Тбилиси

30.08.2018 15:07 Фракция «Европейская Грузия» муниципального собрания (сакребуло) Тбилиси предлагает присвоить имя Джона Маккейна одной из столичных улиц. С этой инициативой члены фракции обратились сегодня на пресс-конференции к председателю сакребуло и комиссии по наименованиям.



По заявлению председателя фракции Гоки Габашвили, необходимо с этой целью провести консультации и выбрать улицу, которая будет названа именем Джона Маккейна.



«Джон Маккейн был одним из самых больших сторонников свободы Грузии, организатором поддержки Грузии в международном масштабе, нашим одним из самых больших политическим сторонников, выступающих в поддержку нашей обороноспособности. Мы все помним, что Джон Маккейн был тем, кто ввел в США выражение «Сегодня все мы – грузины». Так что, мы считаем, что и долгом грузин, тбилисцев является то, чтобы у нас была улица имени Джона Маккейна. Хотим, чтобы у этого была многопартийная поддержка, и потому обращаемся к председателю сакребуло, большинству, ко всем оппозиционным фракциям, давайте сядем и достойно проведем эту процедуру. Пусть одна из улиц Тбилиси будет носить имя Джона Маккейна», - заявил Гока Габашвили.















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