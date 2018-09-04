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Каха Каладзе в четвертый раз стал отцом
04.09.2018 14:48
Мэр Тбилиси, бывший министр энергетики и бывший вице-премьер правительства Грузии Каха Каладзе в четвертый раз стал отцом.
Накануне у него родился сын Никола Каладзе. Это уже четвертый сын четы Каладзе. Ранее супруга Каладзе, дизайнер Ануки Арешидзе рассказывала журналистам, что пара мечтает о дочери.
Последние несколько недель беременности Ануки вместе с сыновями провела в Париже. Каладзе отправился во Францию из столицы Беларуси, Минска, где он находился с рабочей поездкой. Судя по всему именно в столице Франции проходили роды Ануки Арешидзе.
Семья Каладзе уже принимает поздравления.
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