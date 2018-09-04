Каха Каладзе в четвертый раз стал отцом

04.09.2018 14:48 Мэр Тбилиси, бывший министр энергетики и бывший вице-премьер правительства Грузии Каха Каладзе в четвертый раз стал отцом.



Накануне у него родился сын Никола Каладзе. Это уже четвертый сын четы Каладзе. Ранее супруга Каладзе, дизайнер Ануки Арешидзе рассказывала журналистам, что пара мечтает о дочери.



Последние несколько недель беременности Ануки вместе с сыновями провела в Париже. Каладзе отправился во Францию из столицы Беларуси, Минска, где он находился с рабочей поездкой. Судя по всему именно в столице Франции проходили роды Ануки Арешидзе.



Семья Каладзе уже принимает поздравления.















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