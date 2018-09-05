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«Грузия может стать посредником между Азербайджаном и Арменией» - советник президента Грузии


05.09.2018   13:59
Грузия может стать посредником между Азербайджаном и Арменией. Об этом в беседе с корреспондентом haqqin.az заявил советник президента Грузии Тенгиз Пхаладзе.

«Учитывая прекрасные отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном, Грузия могла бы предложить такой формат посредничества между двумя странами. Вы знаете, это наш регион, и мы должны решать наши проблемы самостоятельно. Тбилиси всегда готов приложить свои усилия для установления прочного мира на Южном Кавказе», - сказал он.

Касаясь азербайджано-грузинских отношений, Тенгиз Пхаладзе назвал их прекрасными.

«Азербайджан и Грузия стратегические партнеры и наше сотрудничество охватывает все области. Товарооборот растёт, мы совместно реализовываем различные глобальные проекты, так что наши отношения прекрасны», - отметил он.

Он также отметил, что президент Ильхам Алиев всегда проводил политику, опирающуюся на интересы Азербайджана.

«Можно быть уверенным только в одном, у наших отношений блестящее будущее и мы должны еще больше развивать их», - резюмировал Пхаладзе.






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