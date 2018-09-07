39 желающих занять пост президента Грузии

07.09.2018 13:43 8 сентября истекает срок подачи заявлений в Центральную избирательную комиссию Грузии от инициативных групп и партий для регистрации кандидата в президенты страны. В настоящий момент о желании участвовать в гонке ЦИК известили 39 человек, 20 из которых были выдвинуты инициативным группами, а 19 – политическими партиями.



Срок подачи подписей в поддержку кандидатов необходимо сдать в Центризбирком не позднее чем за 40 дней до даты выборов. Всего должны быть собраны не менее 23 923 подписей (0,75% от общего числа избирателей). После их проверки ЦИК минимум за 30 дней до дня голосований зарегистрирует кандидатами в президенты лиц, документация и подписи в поддержку которых будут отвечать требованиям закона.



В настоящий момент только четыре кандидата прошли полную регистрацию. Это Михаил Салуашвили («Союз восстановления справедливости “Глас народа”: Господь наша праведность»), Звиад Багдавадзе («Гражданская платформа – Новая Грузия»), Шалва Нателашвили (Лейбористская партия Грузии) и Давид Бакрадзе («Европейская Грузия – Движение за свободу»).















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