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В ЦИК подано 42 заявления с целью представления кандидатов в президенты


08.09.2018   19:18
К этому времени в Центральную избирательную комиссию Грузии подано 42 заявления о представлении кандидатов в президенты. Об этом заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.

По её словам, Количество желающих представить кандидатов в президенты возросло.

Кандидаты в президенты представлены 22 инициативными группами и 19 партиями.

Регистрацию уже прошли четыре кандидата — 1. Михаил Гела Салуашвили «Союз восстановления справедливости — глас нации: Господь — наша истина» 2. Звиад Багдавадзе — «Гражданская платформа — Новая Сакартвело» 3. Шалва Нателашвили «Лейбористская партия Грузии» 4. Давид Бакрадзе — «Европейская Грузия — движение за свободу».

Инициативные группы и партии, которые желают выдвинуть кандидата в президенты, должны обратиться в Центральную избирательную комиссию сегодня до 18:00.

После этого они могут начать процесс сбора подписей. Подписи должны быть представлены в Центральную избирательную комиссию не позднее, чем за 40 дней до дня проведения выборов и после перепроверки подписей, не позднее чем за тридцать дней до выборов, проведет регистрацию в качестве кандидатов лиц, желающих стать президентом.

Согласно распоряжению ЦИК, представление кандидата в президенты должно быть подтверждено не менее чем 25 923 (0,75% от общего числа избирателей) подписями избирателей.

Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября.






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