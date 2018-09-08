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В ЦИК подано 42 заявления с целью представления кандидатов в президенты
08.09.2018 19:18
К этому времени в Центральную избирательную комиссию Грузии подано 42 заявления о представлении кандидатов в президенты. Об этом заявила пресс-спикер ЦИК Анна Микеладзе.
По её словам, Количество желающих представить кандидатов в президенты возросло.
Кандидаты в президенты представлены 22 инициативными группами и 19 партиями.
Регистрацию уже прошли четыре кандидата — 1. Михаил Гела Салуашвили «Союз восстановления справедливости — глас нации: Господь — наша истина» 2. Звиад Багдавадзе — «Гражданская платформа — Новая Сакартвело» 3. Шалва Нателашвили «Лейбористская партия Грузии» 4. Давид Бакрадзе — «Европейская Грузия — движение за свободу».
Инициативные группы и партии, которые желают выдвинуть кандидата в президенты, должны обратиться в Центральную избирательную комиссию сегодня до 18:00.
После этого они могут начать процесс сбора подписей. Подписи должны быть представлены в Центральную избирательную комиссию не позднее, чем за 40 дней до дня проведения выборов и после перепроверки подписей, не позднее чем за тридцать дней до выборов, проведет регистрацию в качестве кандидатов лиц, желающих стать президентом.
Согласно распоряжению ЦИК, представление кандидата в президенты должно быть подтверждено не менее чем 25 923 (0,75% от общего числа избирателей) подписями избирателей.
Президентские выборы в Грузии пройдут 28 октября.
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