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«Не обещаю увеличения размера» - реклама кандидата в президенты Грузии появилась на Pornhub
10.09.2018 12:24
Реклама кандидата в президенты от партии "Гирчи" Зураба Джапаридзе появилась на самом известном порносайте Porn-Hub. Первым об этом сообщил пользователе сети Фейсбук.
Зураб Джапаридзе подтвердил данную информацию. По его словам, на сайте размещены баннера со следующими надписями:
- Не обещаю увеличения размера!
- Больше секса, больше свободы!
Как заявил Джапаридзе, идея родилась у членов партии и это, по его словам, "обычное бизнес-решение". Лидер партии отметил, что баннеры, только 8 сентября, за 4 часа имели до 40 тысяч показов. Джапаридзе отметил, что пока не решили, сколько денег потратят на эту кампанию.
"Один пользователь из Грузии в среднем проводит 8-9 минут на сайте Porn-Hub. За это время он может видеть перифириийным взглядом мой баннер. По-моему, это в тысяч раз более эффективная реклама, чем все телевизионные или уличные рекламы-спектакли всех других кандидатов вместе взятых", - заявил Джапаридзе.
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