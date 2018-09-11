«Любимый племянник» Иванишвили требовал 2 миллиона для урегулирования проблем телекомпании «Иверия» - СМИ

11.09.2018 11:28 Очередная скандальная запись в деле телекомпании "Иберия"- конфиденциальный источник передал "РУстави 2" аудиозапись, где, по утверждению источника, говорят бывший министр спорта Леван Кипиани и основатель "Омега группы" Заза Окуашвили, которой принадлежит телекомпания "Иберия".



Леван Кипиани рассказывает Зазе Окуашвили детали беседы с двоюродным братом Бидзины Иванишвили, Учей Мамацашвили. Из записи выясняется, что Мамацашвили вел переговоры с правительством для урегулирования проблем "Омега группы", и планировал встречу с премьером на данную тему.



Из записи также выясняется, что двоюродный брат Бидзины Иванишвили, Уча Мамацашвили, требовал с владельца "Омега группы" два миллиона долларов за урегулирование проблем с правительством. Часть этих денег Мамацашвили собирался раздать отдельным чиновникам.



Леван Кипиани (сын легендарного грузинского футболиста Давида Кипиани - ред.) до сих пор избегает камер, бывший министр спорта не дает пояснения, по чьему поручению проводил встречи с основателем телекомпании "Иберия", и требовал уступить телевидение. Сегодня основателю "Омега группы" и владельцу "Иберии" вместо Кипиани ответили члены правительства. Министр финансов назвал их заявления постыдными.



Телекомпания "Иберия" перешла на протестное вещание со вчерашнего дня. С 11:00 часов передачи канала отключены, и журналисты устроили шествие от здания телевидения до администрации правительства.

















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