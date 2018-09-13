Кальюлайд: Для завершения оккупации необходимо стратегическое терпение

13.09.2018 11:30 Если порой словарь странный, это не означает, что Европа не думает о Грузии, существующем там положении и не хочет изменить ситуацию, — об этом в эксклюзивном интервью Первому каналу заявила президент Эстонии Керсти Кальюлайд.



По словам Керсти Кальюлайд, для завершения оккупации необходимо стратегическое терпение.



Вместе с тем, по словам президента Эстонии, Грузия является передовой страной среди Восточных партнеров.



«И по этому вопросу я буду искренней. Даже в тех условиях, когда в многие в Европе упоминают Южную Осетию и Абхазию регионами-отступниками и не используют «оккупацию» как термин, миссия Евросоюза является единственной миссией, которая осуществляет мониторинг существующего там положения и регулярно отправляет в ЕС исчерпывающую информацию о том, что происходит на месте и какие там сложности.



Это – послание Евросоюза миру. Это – стабильный процесс, мы используем эту информацию и опираемся на нее. Так что, если порой словарь странный, это не означает, что Европа не думает о Грузии, существующем там положении и не хочет изменить ситуацию. Это чувствовалось и во время визита Ангелы Меркель.



Да, мы используем этот термин. Это – оккупация. Для завершения оккупации необходимо стратегическое терпение. Я понимаю, что мы хотим решить проблемы быстро, однако часто это не так.



Мы ввели санкции против России и пока не видно, чтобы Россия изменила позицию, но думаю, что санкции работают и обязательно будет результат. Я всегда говорю, что необходимо признать и уважать европейские стремления Грузии. Грузия является передовой страной среди Восточных партнеров и мы это признаем», — заявила президент Эстонии.















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